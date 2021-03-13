10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Ali Sunal koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında artışlar devam ediyor. Birçok ünlü ismin virüse yakalanmasının ardından 10 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Ezo Sunal ve abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı.

Posta'da yer alan habere göre, 10 gün önce bebeğini dünyaya getiren Ezo Sunal'ın ardından abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı. Şimdilerde ikinci kez baba olmayan hazırlanan Ali Sunal'ın kayınvalidesi Şehnaz Kurbanzade ve kayınpederi Bülent Kurbanzade de virüs kaptı. Ünlü isimlerden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

10 GÜN ÖNCE KIZINI KUCAĞINA ALDI

Ezo Sunal, 10 gün önce yaptığı doğumda kızı Neva'yı sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı. İlk kez dayı olmanın heyecanını yaşayan Ali Sunal ise yeğeni için hazırlanan kapı süsünü paylaşarak "Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova" ifadelerini kullanmıştı. Gül Sunal ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Kemal Sunal'a seslenerek şu notu yazdı: "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası Parlayan yıldız .. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun"

Bir kızı olan Ali Sunal ise geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini beklediklerini müjdelemişti.