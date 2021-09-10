10 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
10 Eylül 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
04:30 Cebelitarık - Türkiye
06:15 Spor Kitaplığı
06:20 Takvim Yaprakları
06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 A Milli Futbol Takımı Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Milli Maç Özel
20:45 % 100 Futbol
21:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
22:20 TFF 1. Lig Goller
22:30 % 100 Futbol Devre Arası
22:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
23:35 Süper Lig Goller
23:45 % 100 Futbol
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com