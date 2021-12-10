10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları, sözleri! Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman kutlanır, anlamı nedir?

10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları, sözleri araştırılıyor. Dünya İnsan Hakları Günü, Aralık ayında kutlanır. Bugün hakkında merak edilen Dünya İnsan Hakları Günü nedir? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü neden 10 Aralık'ta kutlanır?

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık tarihinde kutlanan bir gündür. Tüm dünyada 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak geçmektedir.

İnsan hakları günü başlangıç tarihi : 10 Aralık 1948

İnsan hakları günü resmi adı nedir : Human Rights Day

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR? TARİHÇESİ ÖZETİ

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDEN 10 ARALIK'TA KUTLANIR?

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanmaya başlamıştı.

BM Genel Kurulu, tüm devlet ve sivil toplum organizasyonlarını davet ettiği kurulda yapılan oylamayla '10 Aralık' tarihinin "Dünya İnsan Hakları Günü" kabul edilmesine karar verilmişti.

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

İNSAN HAKLARI SÖZLERİ

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir. (John Stuart Mill)

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır.İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet