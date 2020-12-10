10 Aralık 2016'da ne oldu? 10 Aralık Beşiktaş Vodafone Arena patlamasında ne oldu?
İstanbul, Beşiktaş'ta yer alan Beşiktaş kulübüne ait Vodafone Arena'da meydana gelen patlama sonrası pek çok polisimiz şehit oldu. Peki, 10 Aralık 2016 Beşiktaş Vodafone Arena saldırısında neler oldu? 10 Aralık 2016 saldırısında kaç şehidimiz var? Tim47 10 Aralık 2016 şehitleri isimleri neler?
2016 Beşiktaş saldırıları, 10 Aralık 2016'da yerel saatte 22:29 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park yakınında ve Maçka Demokrasi Parkı içinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı intihar saldırısı.
Saldırılar sonucunda 39 emniyet personeli ve 7 sivil ile birlikte 2 canlı bomba saldırganı hayatını kaybetti, 166 kişi yaralandı. 11 Aralık 2016'da Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir günlük ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Saldırılar; aralarında Türkiye, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birçok uluslararası kuruluş tarafından terör saldırısı olarak tanımlandı.
10 ARALIK 2016'DA NE OLDU?
İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 47 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi. Şehitlerimiz için her yıl anma yapılıyor.
Beşiktaş ile Bursaspor arasında Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.
İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.
Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıkladı. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.
10 ARALIK 2016 ŞEHİTLERİ İSİMLERİ
3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
Polis memuru Bora Çelik– Niğde
Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
Polis memuru Yasin İke – Kayseri
Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
Polis memuru Adem Oğuz – Adana
Polis memuru İlker Uylaş– Hatay
Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
Polis memuru Okan Doğan – Malatya
Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
Polis memuru Soner İdil – Yozgat
Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
Polis memuru Metin Düzgün – Konya
Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa
Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa
Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)
Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)
Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)
Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)
Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)
Sivil – Selin Çelik (Bankacı)