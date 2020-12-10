10 Aralık 2016'da ne oldu? 10 Aralık Beşiktaş Vodafone Arena patlamasında ne oldu?

İstanbul, Beşiktaş'ta yer alan Beşiktaş kulübüne ait Vodafone Arena'da meydana gelen patlama sonrası pek çok polisimiz şehit oldu. Peki, 10 Aralık 2016 Beşiktaş Vodafone Arena saldırısında neler oldu? 10 Aralık 2016 saldırısında kaç şehidimiz var? Tim47 10 Aralık 2016 şehitleri isimleri neler?

2016 Beşiktaş saldırıları, 10 Aralık 2016'da yerel saatte 22:29 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park yakınında ve Maçka Demokrasi Parkı içinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı intihar saldırısı.

Saldırılar sonucunda 39 emniyet personeli ve 7 sivil ile birlikte 2 canlı bomba saldırganı hayatını kaybetti, 166 kişi yaralandı. 11 Aralık 2016'da Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir günlük ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Saldırılar; aralarında Türkiye, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birçok uluslararası kuruluş tarafından terör saldırısı olarak tanımlandı.

10 ARALIK 2016'DA NE OLDU?

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 47 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi. Şehitlerimiz için her yıl anma yapılıyor.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

Hükümet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıkladı. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi.

10 ARALIK 2016 ŞEHİTLERİ İSİMLERİ

3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru İlker Uylaş– Hatay

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)

Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)

Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)

Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)

Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)

Sivil – Selin Çelik (Bankacı)