10 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
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10 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

10 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
10.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.08.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:30 Avrupa Stüdyosu Transfer

01:30 Avrupa Stüdyosu

03:00 Transfer Gündemi

05:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Liverpool - Manchester City

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:45 Spor Kitaplığı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Lig Hatırası

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Milan - Juventus

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Dünya Superbike Şampiyonası

13:30 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:25 Spor Kitaplığı

14:30 Dünya Superbike Şampiyonası

15:30 Arsenal - Chelsea

15:55 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

16:00 Transfer Günlüğü

16:00 Dünya Superbike Şampiyonası

17:15 Dünya Superbike Şampiyonası

17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Merkezi

19:30 Spor Akşamı

20:00 Gündem Futbol Transfer

21:00 Transfer Gündemi

21:00 Liverpool - Manchester City

22:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

23:00 Transfer Gündemi

23:00 İleri Üçlü Transfer

Kaynak: InterSinema.com

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