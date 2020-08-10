10 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:30 Avrupa Stüdyosu Transfer
01:30 Avrupa Stüdyosu
03:00 Transfer Gündemi
05:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Liverpool - Manchester City
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:00 İlk Baskı
08:45 Spor Kitaplığı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Lig Hatırası
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Milan - Juventus
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Dünya Superbike Şampiyonası
13:30 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:25 Spor Kitaplığı
14:30 Dünya Superbike Şampiyonası
15:30 Arsenal - Chelsea
15:55 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Transfer Günlüğü
16:00 Dünya Superbike Şampiyonası
17:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Akşamı
20:00 Gündem Futbol Transfer
21:00 Transfer Gündemi
21:00 Liverpool - Manchester City
22:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
23:00 Transfer Gündemi
23:00 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com