10 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:30 Avrupa Stüdyosu Transfer 01:30 Avrupa Stüdyosu 03:00 Transfer Gündemi 05:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Liverpool - Manchester City 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:00 İlk Baskı 08:45 Spor Kitaplığı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Lig Hatırası 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Milan - Juventus 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 NBA Saati 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Dünya Superbike Şampiyonası 13:30 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 14:25 Spor Kitaplığı 14:30 Dünya Superbike Şampiyonası 15:30 Arsenal - Chelsea 15:55 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:00 Transfer Günlüğü 16:00 Dünya Superbike Şampiyonası 17:15 Dünya Superbike Şampiyonası 17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Merkezi 19:30 Spor Akşamı 20:00 Gündem Futbol Transfer 21:00 Transfer Gündemi 21:00 Liverpool - Manchester City 22:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 23:00 Transfer Gündemi 23:00 İleri Üçlü Transfer Kaynak: InterSinema.com