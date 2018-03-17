10,5 Kiloluk Sazan ve 65 Kiloluk Yayın Balığı Görenleri Şaşırttı

Samsun'da yakalanan 10,5 kilogramlık sazan ve 65 kilogramlık yayın balığı görenleri şaşırttı.

Karadeniz'in incisi hamsi ve en doyurucu balıklardan biri olan palamut bu sene hayal kırıklığı yaşattı. Palamut, sadece sezonun ilk günlerinde kendini gösterirken, hamsi ise zaman zaman balıkçının yüzünü güldürdü. Bu sezon istedikleri satışı yapamadıklarını ifade eden balıkçıların tezgahlarında sergilediği 10,5 kilogramlık sazan ve 65 kilogramlık yayın balığı ise görenleri şaşırttı. Balıkçılar, dev sazanın kilosunu 10, yayın balığının kilosunu ise 25 liradan satışa sundu.

Balıkların Bafra Gölü'nde yakalandığını belirten balıkçı Bülent Çakmak, "Bu sezon Samsun'da gördüğümüz en büyük sazan dün akşam yakalandı. Bu sezon bu büyüklükteki bir sazanı ilk defa gördüm. 20 yıldır balıkçıyım, Samsun'da bu kadar büyük bir sazan gördüm mü hatırlamıyorum. İçerisinde 5 kilogram havyar var. O havyarı yiyen yaşar, çivi gibi ayakta durur. 10,5 kilogram geldi. Dün yayın balığı da yakalandı. Kilosunu 25 liradan satıyoruz. Bütün hali 65 kilogram geliyor. 1,5 metre uzunluğunda. Lop et seven vatandaşlara yayın veriyoruz. Sazanın kilosunu da 10 liradan satıyoruz" dedi.

Gördükleri devasa balıklar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar ve çocuklar ise, bu sene bu kadar büyük bir sazan görmediklerini, yayın balığının da çok büyük olduğunu söylediler.

Kalkanın kilosu 120'den 80 liraya düştü

Karadeniz'in en doyurucu ve pahalı balıklarından olan kalkan da bu sene balıkçının yüzünü güldürmemişti. Dün akşam balıkçıların ağlarına çok sayıda kalkan balığı takıldı. Balıkçılar, yaşanan bolluğun ardından kalkanın kilosunun 120 liradan 80 liraya düştüğünü söylediler. Bu sene ilk kez kalkanın fiyatının ucuzladığını vurgulayan balıkçı Kurtça Aydın, "Uzun süredir Karadeniz'de kalkana rastlanmıyordu. Kilosu da 110 liradan aşağıya hiç düşmemişti. Dünden itibaren kalkanda bir patlama yaşandı. Bizde fiyatını 80 liradan satıyoruz. Mart ayındayız. Tam balığın yağlanma zamanındayız. Bu sene hamsi ve mezgit olmadı. İnşallah bundan sonra bol bol kalkan çıkar ve ucuz fiyata satarız" diye konuştu.

Vatandaşların kalkan fiyatlarından çok memnun olduğunun altını çizen balıkçı Onur Köse, "Dün akşam Samsun'da bol miktarda kalkan yakalandı. Kilosunu 120 liradan sattığımız kalkanlar bugün 80 liraya kadar düştü. 120 liradan sonra 80 lira olduğunu öğrenen vatandaşlar şaşırdı. Kalkan şu anda ucuzladı. Balık bu sene zaten az oldu. Kalkanın 80 lira olması vatandaşlara bedava gibi geliyor. Kalkan ucuz ve sağlık açısından çok faydalı bir balık" şeklinde konuştu.

Balıkların bolluğu vatandaşlara da olumlu yansırken, tezgahlarda kalabalık yaşandı. - SAMSUN