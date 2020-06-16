10.000 mAh Bataryalı Ultra Sağlam, Dayanıklı Akıllı Telefon: Doogee S88 Pro Akıllı telefonların batarya kapasitelerinden şikayetçi olduğumuz dönemde ilginç bir model piyasaya sürüldü.

Akıllı telefonların batarya kapasitelerinden şikayetçi olduğumuz dönemde ilginç bir model piyasaya sürüldü. Doogee S88 Pro adını taşıyan akıllı telefon, Iron Man'in kaskını hatırlatan tasarımının yanı sıra 10.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. Stock Android 10 üzerinde çalışan sağlam kasalı telefonun özellikleri haberimizde.

10.000 mAh Batarya!

Telefonun Iron Man olayı sadece arkasındaki iki göz şeklindeki LED'ler. RGB aydınlatmalı LED'ler oldukça parlak bildirim ışıkları olarak kullanılıyor. Telefonun yan tarafında üç farklı şekilde (tek ve çift dokunmaya ek uzun basma) programlanabilen iki özelleştirilebilir buton bulunuyor. Diğer yanda bir parmak izi okuyucu var ve NFC bağlantısını destekliyor. 10.000 mAh batarya, bir ay bekleme süresi sunuyor, üç boyutlu oyunları 19 saat boyunca oynayabiliyorsunuz. Tipik kullanımda 7-8 gün dayanıyor. 5W ters kablosuz şarj desteğiyle telefonu bir powerbank olarak kullanmak da mümkün. Telefonun kendi kablosuz olarak 10W hızda şarj oluyor.

Düşme Testlerine (Drop Test) Dayandı!

Telefona düşme testi (drop test) uygulanmış. Sert zemine 1.5 metre, düz zemine 2 metre yükseklikten 1000 kez düşmeye kadar dayanıklı. Suya düşürürseniz, 1.5 metre derinlikte 2 saat veya 1 metre derinlikte tam gün dayanabiliyor.

Zorlu Koşullarda Dayanıyor!

IP69K sertifikasına da sahip; yani yüksek basınçlı, yüksek sıcaklıkta su püskürtülmesine karşı korumalı. Sadece bu değil; cihaz aşırı soğukta (-55 derecede 4 saat) hayatta kalabiliyor, kavurucu güneşte bırakılabiliyor ve yüksek nemi hatta asidik atmosferi atlatıyor. Her şey sıkıca kapatılmış, darbeye dayanıklı çerçeve sayesinde.

Doogee S88 Pro Teknik Özellikleri

Bir Android telefon olarak Doogee S88 Pro, 6.3 inç 1080p ekrana sahip. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı (microSD kart yuvası mevcut) ile gelen telefonun kalbinde MediaTek Helio P70 işlemcisi var. Arkada oldukça eski IMX30 sensörünü taşıyan, 4K 30fps video kaydını destekleyen 21MP ana kameraya 8MP sensöre sahip 130 derece ultra geniş açılı kamera ve 8MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Önde delik çentiğin içinde 16MP selfie kamera mevcut.

Doogee S88 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Alev Turuncusu, Askeri Yeşil vee Maden Siyahı renk seçenekleriyle Doogee S88 Pro, şu anda Doogee Mall ve AliExpress'te ön sipariş ile satışta. Telefon, 200 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı ancak bu indirimli fiyat. Telefonun fiyatı sonradan 250 dolar olacak. Telefon 21 Haziran'dan itibaren kullanıcılara ulaştırılacak.