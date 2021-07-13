1 yıldır aranan şahıs yakalandı

Malatya'da, 5 ayrı suçtan 1 yıldır aranan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Malatya'da, 5 ayrı suçtan 1 yıldır aranan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Malatya'da, farklı tarih ve yerlerde 5 ayrı darp, tehdit, hakaret, meskün mahalde ateş etme ve mala zarar verme olayları ile aranan Ş.D, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan kapsamlı çalışmalarda yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında 1 yıldır arandığı tespit edildi.

Yapılan işlemlerinin ardından şahsın adliyeye çıkarılacağı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı