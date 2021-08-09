Gizlice evlendi, hatta yakında baba olacak! İşte ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in nikahından kareler

Yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik'in bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Kübra Siyahdemir ile bir yıl önce gizlice evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu ay bebeklerini kucaklarına alacak olan genç çiftin nikah töreninde çekilen fotoğraflarına da ulaşıldı.

Son olarak Show TV ekranında yayınlanan Kırmızı Kamyon dizisinde başrol oynayan Görkem Sevindik'in gizlice evlendiği ve baba olacağı öğrenildi. Pandemi nedeniyle düğün yapmayan çift, sadece yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

MEĞER 1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Milliyet'te yer alan habere göre; çift, yaklaşık 1 yıl önce pandemi nedeniyle bir otelde evlendi. İkilinin şahitliklerini ise Serhan Çetinsaya ve eşi Sare Demir Çetinsaya yaptı. Oyuncu ve basketbolcunun, iki hafta sonra ise çocuklarını kucağına alacak.

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Erkek bebekleri olacak çiftin, isim konusunda ise karar vermedikleri ileri sürüldü. İkili, koronavirüs bitince aile ve arkadaşlarından oluşan 120 kişilik bir düğün eğlencesi yapacak.

İşte çiftin nikah fotoğrafları...

Kaynak: Diğer / Ecem Altan