1 varil kaç litre? 1 varil petrol kaç litre? 1 varil petrol kaç dolar?

1 varil petrol kaç litre sorusu, ham petrol varilinin içerisinde kaç litre olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dünya piyasalarında önemli bir gider kalemi olan petrol, varil içerisinde ham bir şekilde rafinerilere sunulmaktadır. Peki, sunulan bu ham petrol varili içerisinde kaç litre petrol yer alıyor? İşte, 1 varil petrol kaç litre ve kaç KG sorusunun cevabı

Varillerin kaç litre geldiği pek çok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinden araştırılmaktadır. Hem su hem de petrol ile beraber birçok yiyecek adına kullanılan variller, farklı renklere sahip ve standart bir boyut üzerinden ele alınmaktadır. Bu nedenden dolayı standart olarak varilin litre üzerinden hesaplandığını söylemek mümkün.

1 VARİL KAÇ LİTRE?

Türkçede ticari anlam dışında kısa olarak 1 bbl´e varil denir, aynı anda yaklaşık 159 litre kastedilir.

Standart bbl´in hacmi daima 42 U.S. gallon´udur veya metrik hesap üzerinde 158.987 litredir.

1 Mbbl 1000 bbl, 1 MMbbl ise 1.000.000 bbl´dir.

Örneğin: 1 bbl = 158.987 litre, 1 Mbbl = 158,987.00 litre

1 Varil Petrolün Kg ve M3 (Metreküp) Karşılığı Kaçtır?

Variller aynı zamanda kilogram ve metreküp üzerinden de ele alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda bir varil petrolün kaç kilogram veya ne kadar metreküp olduğunu söylemek mümkün.

1 varil petrol = 120 kilogram gelir.

1 varil petrol = 0,01 metreküp gelir.

Görüldüğü üzere 1 varil petrol hem kilogram hem de metreküp açısından bu şekilde hesaplanmaktadır. Tabii bu doğrultuda petrolün varil içerisine ne kadar konmuş olduğuna bağlı şekilde miktar değişkenlik gösterebilir. Ancak bu değişkenlik çok küçüktür ve o bu sebepten dolayı standart yapı olarak yukarıdaki miktarlar ele alınır. Aynı zamanda bu miktarın ham petrol üzerinden hesaplandığını da söylemek gerekir.