"1. Uluslararası Trabzon Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali" gerçekleştirildi
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"1. Uluslararası Trabzon Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali" gerçekleştirildi

'1. Uluslararası Trabzon Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali' gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "1. Uluslararası Trabzon Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali" gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "1. Uluslararası Trabzon Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali" gerçekleştirildi.

Enstitü bahçesinde düzenlenen, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi kurumların da destek verdiği festivalde, Trabzon'un 17 ünlü şefi tarafından Karadeniz somonundan yapılmış pizza, köfte, erişte, ızgara, pide, hamburger ve çorba gibi yaklaşık 30 farklı yemek beğeniye sunuldu.

Katılımcıların tattığı yemekler arasında en ilgi çekeni ise somon ve kara lahana kullanılarak yapılmış suşi oldu.

Festivalde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un, geçmişten günümüze kadim kültürünü en iyi şekilde yaşatmaya ve yeni kuşaklara aktarmaya çalışan en önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Trabzon'un sahil ve deniz şehri olduğunu belirten Ustaoğlu, "Trabzon'umuz için balıkçılığın önemi malumunuzdur. Balıkçılık kültürü şehrimizin geçmişinden beri hep var olmuş ve günümüzde de var olmaya devam etmektedir. Bu ekonomik ve kültürel değeri hem bir istihdam alanı hem de gastronomi turizmi için kullanabilmeliyiz." dedi.

Ustaoğlu, ülke içi ve dışı birçok pazarda ekonomik değeri sürekli artmakta olan Karadeniz somonunun, Trabzon'un ortak aklı ile geliştirilmesi ve dünya markası olması için üzerinde mutlaka durulması gereken bir değeri olduğunu ifade ederek, onun tanıtımı için başlatılan festivalin, şehrin tanıtımı açısından da çok etkili olacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Karadeniz somonunun önemine dikkati çekerek, "İç tüketimi artırmak için kamu kuruluşlarının verdiği yemeklerde, mutfaklarında somonun olmasını istiyoruz. Bu noktada kamuya büyük görev düşüyor. Somonu pişirme konusunda yurt dışında çok çeşitlerini gördük. Şehrimizde, bölgemizde pişirilmesinin arttırılması için çalışma başlattık." diye konuştu.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu da somonun üretiminin bölgede artmasının istihdama ve ekonomiye katkısına değinerek, şunları kaydetti:

"İhracatın tüm etkilerini aldığımızda önemli bir konuya el atıldığı aşikardır. Karadeniz'de böyle bir yatırıma girerek üretimde kafes balıkçılığı ile bugünlere geldik. İhracatı bir taraftan dikkate alırken, iç piyasada tüketimin arttırılması ve ekonomik yönden kaktı sağlaması için atılan adımlar çok önemli. Risk alan tüm yatırımcıları ve sektörde emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum."

Konuşmaların ardından il protokolü tarafından festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

Öte yandan festivalde, TTSO ile Olgunlaşma Enstitüsünün ortaklaşa çıkarttığı "Karadeniz Alası Somon" kitabının da tanıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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