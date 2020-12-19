Döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldılar
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Döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldılar

19.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:29
Döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldılar

Fatih'te bulunan döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan şüphelinin kaçışının kameraya yansıdığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te bulunan döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan şüphelinin kaçışının kameraya yansıdığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Aralık'ta Beyazıt Mahallesi'nde bulunan döviz bürosundan 1 milyon dolar çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin yapılan araştırmalarda döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C.'nin 1 milyon dolar parayı 'görevi kötüye kullanma' suretiyle çaldığı tespit edildi.

Avukata kendisini savunması için 50 bin dolar verdi

Şahsın ifadesinde, döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'yı kendisini Silivri'ye bırakması için aradığını, yolda Serkan K.'ya paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin doları ile Sezai Ö. ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini ve 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin yakalanan şahıslardan adli makamlara sevk edilen şüpheliler Mehmet C., Serkan K., ve Sezai Ö. tutuklanırken, Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldılar
Döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldılar
Döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldılar
Döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldılar
Döviz bürosundan 1 milyon dolar çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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