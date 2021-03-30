1 milyon 220 bin TL ile 2 arabasını babasının kuzeni ve eski sevgilisine kaptıran mağdur kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi

57 yaşındaki emekli hostes Nalan Ülker, babasının kuzeni ve sevgilisi tarafından dolandırıldı. Aşk tuzağına düşen Ülker, kendisini "Evlenince öderim" vaadiyle kandıran kişiye 850 bin TL ve 1 araba, babasının kuzenine ise 370 bin TL ve 1 araba kaptırdığını söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Nalan Ülker, düştüğü aşk tuzağından dolayı binlerce lirasından olduğunu söyleyerek yardım istedi.

1 MİLYON 220 BİN TL VE İKİ ARABA

Programa mağdur olarak katılan Beylikdüzü'nde yaşayan 57 yaşındaki emekli hostes Nalan Ülker, babasından kalan mirasla birlikte 1 milyon 220 bin TL ve 2 arabasından olduğunu söyledi.

"BENİ EVLENECEĞİZ DİYE KANDIRIP BAŞKASIYLA DÜĞÜN DAVETİYESİNİ YOLLADI"

Tüm mal varlığının elinden alındığını söyleyen kadın, gözyaşları içinde "Çok zor durumdayım. Ekmek dahi alamıyorum" derken başına gelenleri şöyle anlattı: "2015 yılında erkek arkadaşım Özkan'la tanıştım ve benden sürekli borç para almaya başladı. Bana sürekli 'Biz 2019 yılında seninle evleneceğiz ya o zaman bunları hallederim' dedi. Ben de inandım. Ama adam gidip başka birisiyle evlendi. Bana evlendiği gün davetiye gönderdi."

"EVİME MASKELİ BİR ADAM GİRİP ELİMİ AYAĞIMI BAĞLADI"

Hayati tehlikesi olduğunu söyleyen Nalan Ülker, "15 Mart 2020'de evime girdiğimde kar maskeli bir adam beni içeri itti. Cebinden koli bandı çıkararak ellerimi ve ayaklarımı bağladı. Başıma da poşet geçirdi. Benim ziynet eşyalarımı yatak odama koyduğumu sadece Özkan biliyordu. Evime giren adam da direk yatak odamı girip altın bulmaya çalıştı" dedi.

Özkan Bey'le aşk yaşarken babasının kuzeni Birol Bey'in de kendisini dolandırdığını anlatan mağdur kadın, "Beni tabancayla tehdit etti. 'Sen sevgiline kredi çektin bana niye çekmiyorsun' dedi. Ben de bankaya gidip 20 bin TL çekti. Borcu da hala ödemedi. Gözüm ameliyatlıyken 'ben senin her şeyinle ilgileneceğim' diyerek bana senet imzalattı" ifadelerini kullandı.

ESKİ SEVGİLİ VE KUZEN İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu iddiaların odağındaki Özkan Bey ise "Yalnızca gönül ilişkim oldu, maddi çıkar elde etmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı. Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey de iddiaları reddetti ve borçların ödendiğini söyledi. Kuzenine vekaletname veren Nalan Ülker'in kardeşleriyle de küs olduğu ortaya çıktı.