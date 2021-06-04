1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor?

1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs gününde yaptığı konuşmada beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını ifade etmişti. Tüm gözler, 4 Haziran günü yeni bir müjdeyi daha paylaşacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Peki, 1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalarda Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularında günlük üretimle 6 bin 800 varil ilave sağlandığını ifade etti. 2021 yılında yurt içinde ise günlük ortalamasının 61 bin varilin üzerine çıktığını söyledi. 4 Haziran Cuma günü açıklama yapan Erdoğan, yeni bir müjdeyi daha duyurdu!

Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor..

320 milyar metreküp doğal gaz ne kadar?

Ana haberlerde Karadeniz'de bulunan bu 320 milyar m3'lük doğalgaz rezervinin piyasa fiyatlarıyla karşılığı 50-60 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerve ilişkin,"Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Bergen Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:51:11. #1.16#

title