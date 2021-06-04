1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs gününde yaptığı konuşmada beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladıklarını ifade etmişti. Tüm gözler, 4 Haziran günü yeni bir müjdeyi daha paylaşacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Peki, 1 milyar metreküp doğalgaz ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor?

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalarda Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularında günlük üretimle 6 bin 800 varil ilave sağlandığını ifade etti. 2021 yılında yurt içinde ise günlük ortalamasının 61 bin varilin üzerine çıktığını söyledi. 4 Haziran Cuma günü açıklama yapan Erdoğan, yeni bir müjdeyi daha duyurdu!

Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor?



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor..

320 milyar metreküp doğal gaz ne kadar?

Ana haberlerde Karadeniz'de bulunan bu 320 milyar m3'lük doğalgaz rezervinin piyasa fiyatlarıyla karşılığı 50-60 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerve ilişkin,"Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.