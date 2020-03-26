1 metre 31 santimlik genç, İŞKUR sayesinde hayaline kavuştu
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Mehmet Akif Şahin, Osmaniye, Düziçi, İŞKUR, Yaşam

1 metre 31 santimlik genç, İŞKUR sayesinde hayaline kavuştu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 1 metre 31 santim boyunda olan 23 yaşındaki Mehmet Akif Şahin adlı genç, İŞKUR'un hibe desteği sayesinde besicilik hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

26.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:02
1 metre 31 santimlik genç, İŞKUR sayesinde hayaline kavuştu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 1 metre 31 santim boyunda olan 23 yaşındaki Mehmet Akif Şahin adlı genç, İŞKUR'un hibe desteği sayesinde besicilik hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Düziçi ilçesine bağlı Atalan Beldesi Katobası Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akif Şahin, halk dilinde 'cüce' diye tabir edilen Akondroplazi rahatsızlığından dolayı yüzde 60 engelli. Ali Metin ve Demet Şahin çiftinin beş çocuğundan birisi olan Mehmet Akif, Korkut Ata Üniversitesi Muhasebe bölümünde önlisans eğitimi aldığını, 2019 yılında mezun olduktan sonra girdiği memurluk sınavını kazanamadığını söyledi. Dede mesleği olan hayvancılık üzerine internetten araştırma yapmaya başladığı sırada bir yakınından İŞKUR'un engelli girişimcilere yönelik hibe projesi olduğunu öğrendiğini anlatan Şahin, "İŞKUR ile görüşerek gerekli şartları öğrendim. Bunun için KOSGEB girişimcilik belgesi gerekli olduğunu söylediler. KOSGEB kursuna katılarak eksik olan bu belgemi de tamamladıktan sonra hibe desteği için başvurumu yaptım. 3 ay sonra İŞKUR'dan beni aradılar ve başvurumun kabul edildiğini söylediler. 36 bin lira bana hibe desteği vereceklerdi. Çok mutlu olmuştum. Artık çocukluk hayalime kavuşacaktım. Hemen internet üzerinden koyun ırkları üzerinde araştırma yapmaya başladım. 'İllede France' koyun ırkından almaya karar verdim. Çünkü bu ırk arazisi olmayanlar ve de kapalı ortamda besicilik yapanlar için uygundu. Bizim de tarlamız olmadığı için bu ırkı seçtim. Çünkü biz kapalı alanda besicilik yapacaktık. Bu ırkın bir özelliği de çok çabuk etleniyor olmasıydı. Aksaray'a giderek 20 adet İllede France koyun aldım. Üç ay oldu şimdi. Koyunlarımdan çok memnunum. Şu anda birçok koyunum gebe durumda. Kuzuları çoğaltıp bunları satmayı işimi daha da büyütmeyi planlıyorum.Bunun için internette de gerekli alt yapıyı oluşturdum. İnşallah civar ilçe ve illere artık ben satış yapacağım" dedi.

Engellilere "Pes etmeyin" çağrısı

Hayvancılığı ve hayvanlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini dile getiren Şahin, "Bu hayalimin gerçeğe dönüşmesini sağlayan İŞKUR'a çok teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerime de şunu söylemek istiyorum. Devletimizin biz engelliler için birçok projesi var. Araştırsınlar. Mutlaka kendilerine uygun bir proje bulacaklar. Bu imkanlardan faydalansınlar. Başaramayız diye düşünmesinler. Engelleri kaldırmak sizin elinizde, sakın pes etmeyin" çağrısında bulundu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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