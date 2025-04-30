1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kurumları kapalı olacak. Bu durum birçok kurumun mesai düzeninde değişikliklere yol açacak. 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edildi.

1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan kargo firmaları Perşembe günü kapalı olacak. Şubeler müşterilere hizmet vermezken kargo teslimatları yapılmayacak.