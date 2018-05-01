AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, çalışanların sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları ve emeklerinin tam karşılığını almalarının hükümetlerinin öncelik verdiği konuların başında geldiğini belirtti.

Türkiye'nin refahına hizmet eden emek sahiplerinin haklarının geliştirilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesinin temel hedefleri olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Sağduyusu ve feraseti ile üzerinde oynanan oyunları bozan aziz milletimizin işçi evlatları ne mutludur ki bugün artık 1 Mayıs'ı amacına uygun olarak bayram havasında, toplumsal barışa da katkı sağlayacak şekilde kutlamaktadır. İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurdur. Ülkemizin, daha demokratik bir yapıya kavuşmasının yolu işçisiyle, emekçisiyle, girişimci ruha sahip işvereniyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasından geçecektir. Alın terini ve emeği kutsal sayan, işçinin ücretini alın teri kurumadan vermeyi emreden bir inancın sahipleri olarak ve Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' nasihatini benimseyerek, çalışanlarımızın hayat standartlarının daha da yükseltilmesine, refah ve huzur içerisinde bir çalışma ortamının sağlanmasına büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim."