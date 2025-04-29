Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesinde restoran alevlere teslim! 22 kişi hayatını kaybetti
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede

1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?

1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler nasıl hizmet verecek? 1 Mayıs Perşembe günü hastalık, ilaç temini veya acil ihtiyaçlar için en yakın nöbetçi eczaneyi nasıl bulabilirsiniz? İşte detaylar!

"1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusu, Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olan 1 Mayıs'ta eczane ihtiyacı duyan vatandaşlar, özellikle "1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında olduğundan eczaneler kapalı olacak. Ancak, vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her bölgede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?

1 MAYIS NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

Bulunduğunuz ilin veya ilçenin eczacı odaları tarafından belirlenen listelere göre değişiyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda nöbetçi eczaneleri bu link https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/ üzerinden sorgulayabilirsiniz.

1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihte okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır.

1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?

1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Devlet ve üniversite hastanelerinin poliklinik servisleri kapalı olacaktır fakat tüm hastanelerin acil servisleri açık olacak ve 24 saat hizmet vermeye devam edecektir.

1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) hizmet vermemekte, yalnızca mesai günlerinde hasta kabul ediliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Perşembe günü sağlık ocakları kapalı olacaktır.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.