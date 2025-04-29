1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?

"1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusu, Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olan 1 Mayıs'ta eczane ihtiyacı duyan vatandaşlar, özellikle "1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Perşembe en yakın nöbetçi eczane nerede?

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında olduğundan eczaneler kapalı olacak. Ancak, vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her bölgede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

1 MAYIS NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

Bulunduğunuz ilin veya ilçenin eczacı odaları tarafından belirlenen listelere göre değişiyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda nöbetçi eczaneleri bu link https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/ üzerinden sorgulayabilirsiniz.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihte okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır.

1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Devlet ve üniversite hastanelerinin poliklinik servisleri kapalı olacaktır fakat tüm hastanelerin acil servisleri açık olacak ve 24 saat hizmet vermeye devam edecektir.

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) hizmet vermemekte, yalnızca mesai günlerinde hasta kabul ediliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Perşembe günü sağlık ocakları kapalı olacaktır.