1 Mart okullar açılıyor mu? 1 Mart tatil mi?

1 Mart Pazartesi okulların açılacağı ve yüz yüze eğitimin başlayacağı yönünde açıklamalarla gelirken son açıklama ile bu konuda güncelleme yapıldı. Peki, 1 Mart tatil mi? 1 Mart okullar açılıyor mu?

Pandemi nedeniyle sosyal hayatın çeşitli alanlarında kısıtlamalar yapılırken eğitim alanında d kısıtlamalara gidilmiş ve eğitim sürecinde değişiklikler yapılmıştı. Son açıklamalarla gözler 1 Mart'a çevrilirken öğrenciler ve eğitim camiası 1 1 Mart okullar açılıyor mu ve1 Mart tatil mi? sorularının yanıtlarını merak etti.

1 MART OKULLAR AÇILIYOR MU?

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan bakan Selçuk bir özür mesajı yayınladı. Selçuk paylaşımında "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

1 MART TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülke TV'de canlı yayınlanan "Genç Vizyon" programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Okulların açılmasına ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, bazı illerde vaka sayılarındaki artışlara bağlı olarak, Sağlık Bakanlığının hangi illerin "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" kategoride olduğunu belirlediğini ve buna göre il hıfzıssıhha kurullarının karar aldığını söyledi.

Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

SINAVLARİPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin bir soruya karşılık, şöyle konuştu:

"2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz '1 Mart akşamı yarın var ya da yok' demiş olacağız, bu da bir kargaşaya yol açacak bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek."