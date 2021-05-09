1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? Play-off maçları ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? Play-off maçları ne zaman?

1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? Play-off maçları ne zaman?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

TFF 1. Lig''de 34. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'a konuk oldu. Büyük mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar sonucu 1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? Play-off maçları ne zaman?

TFF 1. Lig''de 34. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'a konuk oldu. Büyük mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar sonucu 1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? Play-off maçları ne zaman?

1. LİG'E PLAY-OFF'A KİMLER KALDI?

TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti ve play-off'a kalan son takım oldu. İzmir ekibi yarı finalde sezonu 3. bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

Mustafa Denizli ile ilk maçına geçen hafta Ümraniyespor karşısında çıkan Altay, İzmir'de Bandırmaspor'u konuk etti.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Enis Destan, 39. ve 47. dakikalarda Ahmet İlhan Özek, 64. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 82. dakikada Yener Hüsamettin kaydetti. Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 60'a yükseltti ve 6. sırada tamamladı. Play-off'a kalan son takım olan Altınordu, yarı finalde sezonu 3. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek. Ligde kalması daha önce kesinleşen Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada tamamladı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Demet Akalın Burak Sergen Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Salih Uçan Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? Play-off maçları ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 21:56:17. #1.16#

title