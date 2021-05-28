1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
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1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da süratli olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı.

Antalya'da süratli olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Osman Taha Gencer (19) hayatını kaybetti. Dehşet verici kazanın görüntüleri ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının oturdukları bankta ölümden kıl payı döndüğü görüldü.

Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarından kent merkezi istikametine gitmekte olan 19 yaşındaki Osman Taha Gencer, iddiaya göre süratli bir şekilde motosiklet kullanıyordu. Görgü tanıklarının beyanına göre motor üzerinde ellerini bırakan Gencer, kaldırıma çarparak elektrik direğine fırladı. Fırlamanın etkisi ile motosiklet farklı bir yere savrulurken, çarpmanın etkisi ile elektrik direğinin lambası yere düştü. Motosiklet ise ikiye bölündü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, Gencer'i ambulansa aldı. Gencer, hastaneye giderken ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Osman Taha Gencer'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen yakınları ise sinir krizi geçirerek ağıtlar yaktı.

Güvenlik kamerasına 2 kişinin ölümden dönüşü saniye saniye yansıdı

Hızla gelen motosiklet sürücüsünün önce aydınlatma direğine çarptığı daha sonra ise kaldırım üzerine savrulduğu görüldü. Öte yandan görüntülerde, motosikletin hızla üzerine geldiğini gören vatandaşların kaçma anı da görüntülere yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar ise yardım etmeye koştu. O sırada kazanın etkisiyle savrulan motosikletin bir parçası bankta oturan 2 kadını teğet geçti. Kadınlar adeta ölümden dönerken, korku ve panik halinde bulundukları yerden kalktılar. - ANTALYA

1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu
1 kişinin öldüğü kazada 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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