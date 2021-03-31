1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı güvercin uçurma tartışmasına 3 tutuklama
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1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı güvercin uçurma tartışmasına 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR - Haberler | Güncel
1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı güvercin uçurma tartışmasına 3 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde güvercin uçurma yüzünden çıkan tartışmada İmdat Gezer'in yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Tolga Kaçar ve aynı olayda yaralanan ağabey Cemal Kaçar ile babaları İzzet Kaçar tutuklandı.

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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde güvercin uçurma yüzünden çıkan tartışmada İmdat Gezer'in yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Tolga Kaçar ve aynı olayda yaralanan ağabey Cemal Kaçar ile babaları İzzet Kaçar tutuklandı.

Dinar ilçesi Mehmet Çavuş Mahallesi'nde 29 Mart günü saat 13.00 sıralarında güvercin besleyen kişiler arasında güvercin uçurma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tolga Kaçar, tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Tolga Kaçar'ın ağabeyi Cemal Kaçar ile İmdat Gezer, kardeşi Hamza Gezer, Sevim Adıgüzel ve Mertcan Zurnacı yaralandı. Durumu ağır olan İmdat Gezer Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde aynı gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise tedavi sonrası taburcu edildi.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Kaçar ve aynı olayda yaralanan ağabeyi Cemal Kaçar ile babaları İzzet Kaçar gözaltına alındı. Dinar Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler dün gece adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren baba ve oğulları, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Dinar T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


- Afyonkarahisar
1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı güvercin uçurma tartışmasına 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

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