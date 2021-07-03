"1. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

Kırklareli Valiliği himayesinde Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen "1. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu.

Kırklareli Valiliği himayesinde Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen "1. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu.

Demircihalil köyünde bir lavanta tarlasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, lavantanın tarım turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kentte tıbbi aromatik bitki ekiminin arttığını ifade eden Bilgin, lavantanın kıraç alanda ikinci sınıf tarım arazilerinde daha çok verim getiren bir bitki olduğunu kaydetti.

Sadece üretim alanında değil, agro turizm alanında da lavantanın büyük önem taşıdığını aktaran Bilgin, "Agro turizm dediğimiz tarıma dayalı turizmi teşvik eden çok önemli bir ürün lavanta. Lavanta bu işin sembolü, başlangıcı, bir ayağı." diye konuştu.

Kırklareli'nin sahip olduğu potansiyelleri yeni yeni kullanmaya başladığını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Lavantayla birlikte tıbbi aromatik bitkilerin son dönemde ilimizde yaygınlaştığını görüyoruz. Lavantayı fide desteğinden satışına kadar her alanda en üst düzeyde destekleyip ilimize yeni bir alan açılmasını sağlamaya çalıştık. 1. Kırklareli Lavanta Günleri etkinliği bu manada bence çok önemli bir başlangıç. Bundan sonra bu etkinlik sadece agro turizm değil, ilimizin sosyokültürel alanında ve tanımında, ekonomik ve sosyal gelişmişliğinde çok ciddi bir ivme yaratarak ilimize katkı sağlayacak."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya'da 2020 yılı itibarıyla 1600 dekarda tıbbi aromatik bitkilerin ekiminin yapıldığını ifade etti.

Lavanta tarlaları fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor

Ekinlikler kapsamında mor lavanta tarlasında Pavli Atölyesi tarafından görsel kurgu ve dekorlar da oluşturuldu.

Yoğun ilgi gösterilen lavanta tarlasında birçok vatandaş objektiflerin karşısına geçerek poz verdi.

Kent sakinlerinden Dilan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Doğanın insanı dinlendirdiğini ve sakinleştirdiğini belirten Yaşar, "Herkesin gelmesini de tavsiye ediyorum. Kırklareli'miz çok güzel. Ben de kardeşim, oğlum ve yeğenlerimle birlikte geldim çok da memnunum. Hafta sonumuzu burada geçiriyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz, mutlaka gelip görsünler." diye konuştu.

Mukaddes Yanık da etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğe Vali Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile lavanta üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop