1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali sona erdi - Haberler
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1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali sona erdi

AA, Erkut Kargın - Güncel
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1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali sona erdi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen 1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali sona erdi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen 1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali sona erdi.

Gölcük ve Fındıklı yaylalarının bulunduğu alanda dün başlayan festivalde kampçılar, karavancılar, off-road ekipleri ve vatandaşların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, AA muhabirine, festivale birçok şehirden katılım olduğunu söyledi.

Güzel bir festival süreci geçirdiklerini anlatan Sarıkaya, festivale katılanlara teşekkür etti.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Alp Arslan ise festival kapsamında yarışmalara katıldıklarını, kar mağarası ve iglo yaptıklarını belirterek, "Kastamonu'nun zenginlikleri bitmiyor, Araç'ta böyle bir festival yapılması çok güzel oldu. Biz dernek olarak her yıl kış kampı yapıyoruz." dedi.

AA / Erkut Kargın - Güncel

Kastamonu Araç, Kastamonu, Festival, Gölcük, Güncel, Haber

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