1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü

Her yıl 1 Haziran tarihinde kutlanan Gözlükçüler ve Optisyenler Günü bu yıl da korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda buruk kutlandı.

Kayseri Optisyen Gözlükçüler Odasına bağlı Nevşehir İl Temsilcisi Zafer Taşezer ve yönetim kuruyu üyeleri tarafından Nevşehir Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk konuldu. Törenin ardından açıklama yapan Kayseri Optisyen Gözlükçüler Odası Nevşehir İl Temsilcisi Zafer Taşezer; "Ülkemizde 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü ilk olarak 2009 ve devamındaki yıllarda düzenli olarak kutlanmaktadır. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2008 tarih ve 1226-3296 sayılı yazısı ile 1 Haziran günü resmi olarak optik sektörü mensuplarına özel bir gün olarak ilan edilmiştir. Bizler optisyen ve gözlükçüler olarak toplumun göz sağlığını yükseltmek adına hizmet veren sağlık sektörü mensuplarıyız. Ülkemizdeki bütün optisyenlik müesseseleri Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış olup, meslektaşlarımız sağlık meslek mensupları sınıfındadırlar. Gözlükçüler; 2017 yılında Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği kanununun meclisten geçmesinin ardından ülkemizde kamu kurumu niteliğinde birlik ve odalara bağlı müesseseler olarak hizmet vermeye devam etmektedirler" dedi

Gözlük İnsanlar İçin Vazgeçilmez Tıbbi Bir Cihazdır

İl Temsilcisi Taşezer konuşmasının devamında "Gözlükçülük mesleği hiç şüphesiz insan sağlığına direk etki ve hizmet eden mesleklerin en önemlilerindendir. Günümüzde gözlük, milyonlarca insanın hayatını devam ettirebilmesi ve hayat konforunu düşürmeksizin görme ihtiyacı için vazgeçilmez bir tıbbi cihazdır. Eğitimde çocuklar için gözlüğün önemi hayatidir. Görme kaybı yaşayan bir çocuğun eğitim hayatı başarısızlıkla sonuçlanır, tüm hayatı boyunca bu etki devam eder. Gözlük sadece öğrenciler ya da trafikte araç kullanıcıları için değil, görüş konforuna erişmek isteyen herkesin ihtiyacıdır. Bazen bir doktorun görüntü düzeltmesine ortak olurken bazen tedaviye araç oluruz. Yaptığımız iş aslen bir sağlık mesleği olsa da görmek herkesin hakkı anlayışı ile her mesleğin yardımcısı oluruz. Vatandaşlarımızın son yıllarda göz ve görmeye verdiği önem hızla artmakta iken optisyenlik müesseseleri de bu oranda hizmet kalitelerini artırmakta ve insanların daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmeleri için mücadele etmektedirler. Gözlük artık tüm dünyada çağdaşlığın bir sembolü haline gelmektedir. Bu sembolü üreten ve insanların hizmetine sunan kişilerin böylesine özel bir günü kutlayacak olması bir gözlükçü olarak bizlere mutluluk vermektedir. Ülkemizde ve Nevşehir yerelinde gözlükçülük mesleğiyle hizmet veren tüm meslektaşlarımın bu özel günlerini canı gönülden kutlarım. Nice 1 Haziranları daha coşkulu ve bir arada büyük kalabalıklarla kutlamak umuduyla. Sağlıklı kalın, gözlerinizdeki sağlık ışıltısıyla kalın" ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Nevşehir merkezde 26, Ürgüp ilçede 2 ve Avanos ilçede 2 olmak üzere il genelinde toplam 30 optisyenlik müessesesi bulunuyor.

Kaynak: Bültenler