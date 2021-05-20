1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Normalleşme takvimi nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme genelgesi ile 17 Mayıs'tan itibaren ilk aşama normalleşme adımları atılmış oldu. Vatandaşlarımız, '1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkıyor?' sorularını aratmaya başladılar. Peki, 1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Normalleşme takvimi nasıl olacak? 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Yasaklar ne zaman kalkacak?

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme genelgesi ile 17 Mayıs'tan itibaren ilk aşama normalleşme adımları atılmış oldu. Vatandaşlarımız, '1 hazirandan sonra yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkıyor?' sorularını aratmaya başladılar. Peki, 1 hazirandan sonra yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkıyor? Normalleşme takvimi nasıl olacak? 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Yasaklar ne zaman kalkacak? İşte detaylar haberimizde...

1 HAZİRAN'DAN SONRA YASAKLAR KALKIYOR MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta başlayan kritik süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Tedbir doğrudur, tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada hızlandırmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. Vaka sayısı bu civarda kalırsa cumartesi ve pazar akşamlarında kısıtlama olmasının bize avantaj olacağını düşünüyorum. Burada 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda buradan bir ölçü tutturmak, yanıltmak anlamına gelir.

Niyetimiz kısıtlamaları ortadan kaldırabilecek adımları atmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmamak için tüm tedbirleri ortaya koymak. Toplu taşıma problem. Gençler toplu taşımaya binmeyin. Sebep; zaten zorunlu binenler var sıkışık hale getirmeyelim. Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan biridir. Büyükşehirlerde belediyelerle işbirliği yapamıyoruz. Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.'' ifadelerine yer verdi.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL