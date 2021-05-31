1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı son dakika? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
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1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı son dakika? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı son dakika? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
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Bugün toplanacak Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar belli olacak. Yeni açıklanan yasaklar! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı son dakika? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün toplanacak Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar belli olacak. Yeni açıklanan yasaklar! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları! 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı son dakika? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

1 HAZİRAN SONRASI YASAKLAR KALKACAK MI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı yeni normalleşme kararlarına kilitlenirken, Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya dakikalar kala çok önemli bilgiler verdi. Hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade eden yetkili, toplantıda kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınmasının beklendiğini, ayrıca akşam saat 21:00 olan kapanma saatlerinin de biraz daha ileri alınabileceğini söyledi.

Bugün saat 15.00'te yapılacak olan ve kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısına dair İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili önemli bilgiler verdi.

HALI SAHA VE SPOR SALONLARININ YENİDEN AÇILMASI PLANLANIYOR

"Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı. Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" dedi.

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