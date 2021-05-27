1 Haziran'da kafeler açılıyor mu? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?
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1 Haziran'da kafeler açılıyor mu? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

1 Haziran'da kafeler açılıyor mu? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?
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Aylardır kapalı olan ve sadece paket servis hizmeti verebilen kafeler, restoranlar ve lokantaların durumu merak konusu oldu. 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşme döneminde kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs'ta başlamıştı. Peki, 1 Haziran'da kafeler açılıyor mu? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı?

Aylardır kapalı olan ve sadece paket servis hizmeti verebilen kafeler, restoranlar ve lokantaların durumu merak konusu oldu. Mart ayında hizmete açılan ancak bir ay sonra Ramazan ayı sebebiyle yeniden kapanan kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyordu. 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşme döneminde kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Kademeli normalleşme süreci 17 Mayıs'ta başlamıştı. Peki, 1 Haziran'da kafeler açılıyor mu? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

1 HAZİRAN'DA KAFELER AÇILACAK MI?

Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Kafelerin ve restoranların açılmasına dair güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mart ayında hizmete açılan ancak bir ay sonra Ramazan ayı sebebiyle yeniden kapanan kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme kararlarının uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebiliyorlar.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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