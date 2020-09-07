Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak için Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı. Gökçe, kampanya için Etiler'deki şubesinin bir günlük cirosu olan 442 bin TL'yi bağışladı.

Yaptığı tuz serpme hareketiyle milyonlarca kişi tarafından tanınan sosyetik kasap Nusret Gökçe alkışlanacak bir kampanyaya imza attı. Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

442 BİN TL BAĞIŞLADI

Türk Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasına Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül'de elde edilen tüm gelirleri bağışlandı. Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL'lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu söyledi. Gökçe, Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" notunu da düştü.