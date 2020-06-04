1 CHP'li ve 2 HDP'li ismin vekilliği neden düştü? 3'ünün bir ortak noktası var
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1 CHP'li ve 2 HDP'li ismin vekilliği neden düştü? 3'ünün bir ortak noktası var

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekilliklerinin sürpriz bir şekilde vekillikleri düşürüldü. Kamuoyunu şaşırtan gelişmenin arkasında hukuki süreç yer alıyor. 3 ismin ortak yönü, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezalarına çarptırılmaları.

04.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:03

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.

Vekilliği düşen 3 ismin ortak noktası ise Yargıtay tarafından onanmış hapis cezalarının bulunması.

HDP'Lİ VEKİLLER KCK'DAN YARGILANDI

KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven 6 yıl hapis cezası, Musa Farisoğulları da 9 yıl hapis cezası almıştı.

BERBEROĞLU MİT TIRLARI DAVASINDA YARGILANDI

CHP'li Enis Berberoğlu ise MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.

Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM'de bekletiliyordu.

1 CHP'li ve 2 HDP'li ismin vekilliği neden düştü? 3'ünün bir ortak noktası var

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