1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (2)

ÇANDIR, YOZGAT (DHA) - JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI

Yozgat'ın Çandır ilçesinde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.