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1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel
1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (2)

JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTIYozgat'ın Çandır ilçesinde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü.

ÇANDIR, YOZGAT (DHA) - JANDARMA EVDE İNCELEME YAPTI

Yozgat'ın Çandır ilçesinde 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldüren Fatma Büyük, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Henüz ifade vermeyen Büyük'ün bir çocuğunun daha olduğu belirtildi.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısı, jandarma eşliğinde evde inceleme yaptı. Evin bulunduğu sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. İncelemelerin tamamlanması ardından bebeğin cesedi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


1 aylık bebeğini bıçaklayıp, sobada yakarak öldürdü (2)

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Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri

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