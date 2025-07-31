1 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 1 Ağustos Cuma Hutbesi tam metni!

Cemaatin gönül bağını güçlendiren Cuma namazı, okunan hutbelerle daha da anlam kazanıyor. Diyanet tarafından hazırlanan 1 Ağustos Cuma hutbesinde, Müslümanların günlük hayatına dair önemli bilgiler ve hatırlatmalar yer alıyor. Bu hutbeler sayesinde inananlar hem dini konularda bilgilerini tazeliyor hem de toplumsal sorumluluklarını yeniden hatırlıyor. Peki, 1 Ağustos Cuma hutbesinin tam metni nerede yayınlandı?

HUTBENİN BÖLÜMLERİ

1. Başlangıç

Hutbe, "Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun) ifadesiyle başlar. Ardından Kelime-i Şehadet getirilerek, "Eşhedü en lâ ilâhe illallah" ve "Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh" cümleleri yer alır.

2. Ana Konu

Bu bölümde genellikle Kur'an ayetleri, hadisler, dini öğütler ve güncel toplumsal meseleler hakkında açıklamalar yer alır. Cemaatin ahlaki gelişimi ve bilgilendirilmesi amaçlanır.

3. Dua ile Bitiş

Hutbe, Müslümanlar için yapılan genel dua ile sona erer. Bu dua, birlik, af ve bereket temennilerini içerebilir.

HUTBENİN HÜKÜMLERİ

Cuma hutbesi, namazın geçerli sayılması için temel şartlardan biridir.

Hutbe esnasında konuşmak, başka bir iş yapmak veya dikkatin dağılması, mekruh yani hoş karşılanmayan davranışlar arasındadır.

1 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?

1 Ağustos 2025 tarihli Cuma Hutbesi: