1.650 Brisalı, Hizmet Kıdemi ile onurlandırıldı

23.09.2019 15:00

Bu kapsamda Brisa'da 2014-2018 yılları arasında 5 ile 30 yıl arasında hizmet vermiş olan 1650 Brisa çalışanı, hizmet kıdemi ile onurlandırıldı.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, pazardaki gücünün kaynağı olan çalışanlarının başarılarını ödüllendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirkete bağlılıkları ve sundukları emek dolayısıyla 1650 Brisalı, Hizmet Kıdemi ile onurlandırıldı. Bu çalışanlar 2014-2018 yılları arasında 5 ile 30 yıl boyunca Brisa'ya ve sektöre en iyiyi sunmak üzere hizmet veren Brisalılardan oluşuyor.

Kıdem yıllarını tamamlayan Brisalılar'dan 43 kişi, 19 Eylül'de, Brisa İzmit Fabrikası'nda düzenlenen törende onurlandırıldı. Şirket ve sendika yöneticilerinin yer aldığı törende, Sabancı Holding Topluluk Şirketlerinde 25 yılını tamamlayan Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, "Bizler Brisa'da mükemmele koşarız, dönüştürmekten korkmayız ve cesaretle yol alırız. İşlerimizin başında geçirdiğimiz sürede iş ve aş üretiyor, değer katıyoruz. Bu aile içinde olmaktan gurur duyuyorum. Kıdem yıllarını tamamlayan arkadaşlarımı tebrik ediyor, her birinizin emeğine, alın terine gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törende kıdem töreninin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı "Yeri geliyor evimize gitmiyoruz, yeri geliyor sosyal hayatımızdan ödün veriyoruz, yeri geliyor önemli günleri fabrikamızdan koşarak kutluyor ve hatta işimize geri döndüğümüz zamanlar oluyor. Bu emeğimiz dünyada rekabet eden bir marka oluşturuyor. Bu değerlere sahip çıkacak, dünya genelinde rekabet edecek kaliteyi sürdüreceğiz. Önce insan diyoruz. İnsana verilen buradaki buluşmamız gibi değer ufak dokunuşlarla başlar. Bu törenlerin her sene devam etmesini temenni ediyor, Brisa yönetimini ve bütün arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Kıdem yıllarını tamamlayan 1607 Brisalı'nın onurlandırılması yöneticileri ve ekip arkadaşlarının katılımları ile bölümlerinde yapılan törenle tamamlandı.

Brisa, Hizmet Kıdemi Onurlandırma ile çalışanlarının özverili çalışmalarını desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Bültenler