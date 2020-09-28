1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
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1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

28.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:37

İzmir'de bir annenin 'komşu oturması' dehşetle son buldu. İddiaya göre annenin 1.5 yaşındaki kızı Ceylin Azra evin balkonundaki sandalyenin üzerine çıktığı anda 5'inci kattan aşağı düşerek öldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, iddialara göre annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki Ceylin Azra Karadeniz, 5. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen minik Ceylin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz ve annesi E. Karadeniz, 1530 sokaktaki bir eve misafirliğe gitti. İddiaya göre, balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkan kız çocuğu, bu sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.

İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN BİR HEMŞİRE YAPTI

Ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahale, yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde kalan çocuğa defalarca kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir sürücünün yardımı ile minik Ceylin'i Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. Durumu kritik olan küçük kız, daha sonra Dokuz Eylül Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleler rağmen 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz kurtarılamadı. Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: TEDBİRSİZLİKTEN İDAM EDİLSİN
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BÜŞRA: Rabbi masumu bu dünyanın kötülüklerinden azad etmiş, merhametiyle bağışlayarak bu dünya hayatında sıkıntılara düşüp eziyet görmesine mani olmuş. Artık kimseyi çalışmasıyla küçük ücretler karşılığında zengin etmeyecek, büyüyüp de her hangi bir maganda maço serseriye eşlik ederek ömrünü harcamayacak. . . . Yüce Allah alemler yaratandır, hiç şüphe etmiyorum ki şu bebeği bu dünyadan daha güzel bir yerde yaşatıp büyütür. Dünyalar yaratan Allah sizin bu dünyanıza miskal zerre muhtaç DEĞİL.
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ANGEL: İçim yanıyor şu pencere ya da balkondan düşen minik bebeklere çocuklara. Her gün bunları okur olduk. Ne olur aileler, şu corona günlerinde konu komşu gezmek yerine, madem ev hanımısınız lütfen bir saniye gözünüzü ayırmayın evlatlarınızdan. Lütfen ama lütfen, ne olur ne olmaz diyerek her türlü tedbirinizi alın.
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