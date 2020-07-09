09 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 09 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:05 Payitaht Abdülhamid 02:10 Elimi Bırakma 03:05 Elimi Bırakma 04:40 3'te 3 Tarih 05:50 Yiyeceğin Serüveni 06:10 Sağlıklı Mutfak 06:15 Ferhunde Hanım ve Kızları 07:10 Osmanlı Tokadı 07:25 Sağlıklı Mutfak 08:25 Osmanlı Tokadı 09:50 Tozkoparan 10:20 Tozkoparan 11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:35 Elimi Bırakma 13:00 Elimi Bırakma 16:00 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Benim Adım Melek 20:00 Şampiyon 23:15 Soru Küpü 23:40 Yiyeceğin Serüveni Kaynak: InterSinema.com