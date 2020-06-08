08 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 08 Haziran 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Aramızda Kalsın 00:50 Çember: Evimdeki Yabancılar 02:00 Abluka 02:30 Benim Tatlı Yalanım 04:00 Türk Müziği 04:00 Benim Tatlı Yalanım 05:30 Çilek Kokusu 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Evde Hareket Zamanı 10:15 Benim Tatlı Yalanım 13:00 Çilek Kokusu 15:30 Güzel Köylü 16:30 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Oblivion 20:00 Sefirin Kızı 22:30 Oblivion 23:15 Çember: Acı İntikam Kaynak: InterSinema.com