08 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Medcezir 00:15 Jurassic Park 3 02:00 Kaçak Gelinler 04:00 Aramızda Kalsın 04:17 Kara Sevda 05:30 Kara Sevda 07:00 İki Aile 10:00 Dizi 10:30 Kaçak Gelinler 12:45 Afacan Beşler 3 13:00 Sinema 13:30 Aramızda Kalsın 14:45 Aramızda Kalsın 15:30 Dizi 16:00 Kara Sevda 17:00 Delisin 18:45 Star Haber 20:00 Deli Deli Küpeli 20:00 Kın 22:00 Deli Deli Küpeli 22:15 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com