08 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
08.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Medcezir
00:15 Jurassic Park 3
02:00 Kaçak Gelinler
04:00 Aramızda Kalsın
04:17 Kara Sevda
05:30 Kara Sevda
07:00 İki Aile
10:00 Dizi
10:30 Kaçak Gelinler
12:45 Afacan Beşler 3
13:00 Sinema
13:30 Aramızda Kalsın
14:45 Aramızda Kalsın
15:30 Dizi
16:00 Kara Sevda
17:00 Delisin
18:45 Star Haber
20:00 Deli Deli Küpeli
20:00 Kın
22:00 Deli Deli Küpeli
22:15 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com