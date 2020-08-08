08 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:25 72. Koğuş
00:30 Kardeş Payı
01:55 Kanatsız Kuşlar
02:15 Kanatsız Kuşlar
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Bitirim İkili 3
09:45 HIzlı ve Öfkeli 6
10:00 Hercai
12:30 Gençliğim Eyvah
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 HIzlı ve Öfkeli 6
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:45 Bitirim İkili 3
Kaynak: InterSinema.com