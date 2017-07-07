07 Temmuz Cuma Spor Gündemi
TURGAY ŞEREN ANMA10.00 Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecisi Turgay Şeren ölümünün birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında anılacak.
TURGAY ŞEREN ANMA
10.00 Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecisi Turgay Şeren ölümünün birinci yılında Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında anılacak.
BEŞİKTAŞ BALOSU MUHTEŞEM GEÇTİ
10.30-18.30 Siyah-Beyazlı takım hazırlıklarını İstanbul'da çift idmanla sürdürecek.
Balodan izlenimler ve bugüne sarkan haber bölümü verilecek.
BEŞİKTAŞLI TALİSCA'DAN MESAJ VAR
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, takıma katılacağını belirten bir fotoğraf paylaştı.
Takıma dönüp dönmeyeceği yönünde çelişkiler bulunan Talisca, sosyal medya hesabından yahptığı paylaşımda, "Yoldan çekilin, ben geliyorum" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE'DE BUGÜN
10.00-18.00 Sarı-lacivertliler Topuk Yaylası'nda çift idmanla çalışmalarına devam edecek.
13.00 2017/18 futbol sezonu formalarının tanıtımı Fenerium ve Fenerbahçe SK Sosyal Medya hesaplarından ve Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılacak.
14.30 Yeni transferlerden Valbuena, Dirar ve Mehmet Ekici yeni sezon formalarıyla basının karşısına çıkacak.
MAHMUT USLU: "FUTBOLUN OBRADOVİC'İ AYKUT KOCAMAN"
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "Basketbolda bir Obradovic varsa futbolda da Aykut Kocaman var" ifadelerini kullandı.
BASKETBOLDA OBRADOVİC VARSA FUTBOLDA DA AYKUT KOCAMAN VAR
Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Uslu'nun açıklamaları şöyle;
"Son iki sene büyük travmalar geçirdik. Geç antrenör değişikliği bir takım şeyler yaşadık. Şu anda Aykut Kocaman başa geldi. Basketbolda bir Obradovic varsa futbolda da Aykut Kocaman var.
DURSUN ÖZBEK GALATASARAY KAMPINDA
Başkan Dursun Özbek Yeni sezon hazırlıkları Slovakya'da devam eden takımın kampına katıldı. Bu arada Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de Galatasaray'ın akşam antrenmanını bir süre izledi. Büyükelçi Üğdül daha sonra teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
TRABZONSPOR KUCKA'YA KAVUŞTU
Bordo Mavili takım, Macaristan kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Kucka bu sabaha karşı istanbul'a geldi. Sözleşme bugün istanbul'da.(Murat Baj)
BAŞAKŞEHİR'DE İMZA VAR
14.00 Daha önce anlaşma asağlanan Fransız futbolcu Clıchy kulüp binasında sözleşme imzalayacak.
MANCHESTER BASTIRIYOR, BAŞAKŞEHİR DİRENİYOR
Manchester Cıty-Başakşehir dünkü Cengiz Ünder görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı. Taraflar bugün bir kez daha biraraya gelecek
KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, TAKIMLAR YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA DA BAŞLADI. ANADOLU KULÜPLERİNİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TAKİP EDİLİYOR
RAMİL GULİYEV TÜRK SPOR TARİHİNE GİRDİ
Bursa'daki Süper Lig mücadelelerinde kulüplerin kıyasıya rekabetinde ilk gün geride kalırken Jak Ali Harvey ve Özkan Baltacı, Londra 2017 için baraj geçti. Ramil Guliyev ise 100 metrede 9.97'lik derecesiyle tarihi bir performans çizdi.
2017 FIFA 17 YAŞ ALTI DÜNYA KUPASI
16.30 Türkiye'nin de yer alacağı organizasyonun kura çekimi yapılacak.
TOUR DE FRANCE
Fransa Bisiklet Turu'nun yedinci etabı, Troyes ile Nuits-Saint-Georges yerel idareleri arasındaki 213,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak .Dünün birincisi Quick-Step Floors takımının Alman sporcusu Marcel Kittel kazandı.
İPEK SOYLU İZLEYİCİLERİN GÖZLERİNİ YAŞARTTI
İngiltere'nin Başkenti Londra'da devam eden sezonun üçüncü Grand Slam'ı Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 4'üncü günüde çift bayanlarda verdiği mücadelede İpek Soylu partneri Taylandlı Varatchaya Wongteanchai ile ikinci tura yükseldi. İlk defa Türkiye'den gelen yoğun izleyici topluluğu önünde karşılaşmaya çıkan Soylu gördüğü ilgiden memnun kalırken maçı izlemeye gelenler de Soylu'nun başarısı karşısında gözyaşlarını tutamadıklarını söylediler.
WİMBLEDON'DA FEDERER 3. TURA YÜKSELİRKEN 10 BİNACE VURUŞUNU AŞTI
Wimbledon Tenis Turnuvası 4. gününde tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Dusan Lajovic'i mağlup ederek üçüncü tura yükseldi VE 10 Bin ace vuruşunu aştı.