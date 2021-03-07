07 Mart 2021 Star Yayın Akışı
07 Mart 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Akrep
00:30 Hep Yek 2
02:30 Menajerimi Ara
03:00 Katil Köpek Balığı
04:10 Katil Köpek Balığı
05:20 Benim Tatlı Yalanım
07:30 Afacan Beşler
08:00 Afacan Beşler 2
09:45 Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sinema
13:00 Seni Çok Bekledim
14:00 Menajerimi Ara
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com