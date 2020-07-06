06 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı
06 Temmuz 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
06.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 07:16
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
02:00 Seçkin Tetikçiler
02:00 Katiller Devri
03:45 Aşk Laftan Anlamaz
04:15 İçerde
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Sev Kardeşim
15:45 Pis Yedili
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
20:00 Aile Arasında
21:45 Şekerpare
22:45 Aile Arasında
23:45 Katiller Devri
Kaynak: InterSinema.com