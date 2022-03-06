06 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı
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06 Mart 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
ANKARA (InterSinema.com) - Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
03:30 İleri Üçlü
05:00 İngiltere Premier Lig Goller
05:10 Efsanelerin İzinde
05:15 Spor Takvimi
05:20 Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 FIFA Magazin
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Yılport Samsunspor - Nasadoge Menemenspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz