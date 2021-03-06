06 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
06 Mart 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
03:35 Taktik Analiz
04:30 Teknik Analiz
05:30 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Bayern Münih - Köln
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Euro 2020 Magazin
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 İleri Üçlü
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Ankaraspor - Menemenspor
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com