05 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 05 Temmuz 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Yüksek Sosyete 01:30 Yüksek Sosyete 02:00 Abluka 03:20 Dolunay 04:00 Dolunay 05:00 Güzel Köylü 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:45 Dolunay 13:15 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Bir Demet Tiyatro 21:45 Ketenpere 22:00 Çember: Aleyna'nın Son Günü 23:45 Yüksek Sosyete Kaynak: InterSinema.com