05 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
05 Temmuz 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
05.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Yüksek Sosyete
01:30 Yüksek Sosyete
02:00 Abluka
03:20 Dolunay
04:00 Dolunay
05:00 Güzel Köylü
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Dolunay
13:15 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Bir Demet Tiyatro
21:45 Ketenpere
22:00 Çember: Aleyna'nın Son Günü
23:45 Yüksek Sosyete
Kaynak: InterSinema.com