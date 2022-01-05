05 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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05 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

05 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

05 Ocak 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

AKDENİZ, MERSİN (InterSinema.com) - Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 112 Acil Çağrı

01:15 Kovan

03:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

05:15 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 İddiaların Aksine

19:05 Ana Haber

20:00 112 Acil Çağrı

21:45 Mahrem

23:15 Seneye Bu Zamanlar

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