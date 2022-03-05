05 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

03:30 İleri Üçlü

05:00 İngiltere Premier Lig Goller

05:10 Efsanelerin İzinde

05:15 Spor Takvimi

05:20 Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 FIFA Magazin

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Yılport Samsunspor - Nasadoge Menemenspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

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