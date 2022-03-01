#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki... - Haberler

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#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Snob Magazin - Magazin
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#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Oyuncu Uğur Aslan 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında köy çocuklarına oyuncak dağıtarak bu soğuk havalarda yürekleri ısıttı. İşte detaylar...

BURSA (Snob Magazin) - Çocukların Muhsin Abisi (Muhsin Şaşmaz) proje dahilinde son günlerin popüler ismi Uğur Aslanile birlikte Bursalı minik çocukları sevindirdi. 1000 köydeki çocuklara oyuncak dağıtmak isteyen Muhsin Abi, Bursa Panayır köyündeki minik çocuklara Aslan ile birlikte oyuncak dağıtarak kış aylarında çocukların içini ısıttı.

Şimdiye kadar 400 köye ulaşan proje bağış olarak sadece oyuncak kabul ediyor. Bu anlamlı projeye destek olmak isteyen ünlü oyuncu köydeki çocuklara kendi elleriyle tek tek oyuncak dağıttı.

Projeyle ilgili paylaşımları sosyal medya hesaplarından yaparak sürekli destek olan Uğur Aslan, her köye kendi imkanlarınca oyuncak göndermeyi ihmal etmiyor.

#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

#039;yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Snob Magazin - Magazin

Uğur Aslan, Bursa, Magazin, Haberler

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