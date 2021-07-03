'Üçlü ilişki' iddiası sonrası ilk açıklama geldi!
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'Üçlü ilişki' iddiası sonrası ilk açıklama geldi!

'Üçlü ilişki' iddiası sonrası ilk açıklama geldi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin geçtiğimiz aylarda evinde verdiği partinin sabahında, şarkıcı sevgilisi Rita Ora ve oyuncu arkadaşıyla sergilediği samimi görüntüler yüzünden yapımcılar tarafından azarlandığı öne sürülmüştü. Taika Waititi, üçlü ilişki iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...

Şarkıcı Rita Ora ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü yönetmen Taika Waititi'nin, mayıs ayında Avustralya'daki evinde verdiği partinin sabahında, balkonda sevgilisi ve oyuncu Tessa Thompson ile samimi halleri paparazziler tarafından görüntülenmişti.

Şu sıralar 'Thor' serisinin yeni halkası 'Love and Thunder'ın yönetmen koltuğunda oturan 45 yaşındaki Waititi'nin o görüntülerden dolayı yapımcılarla arasının açıldığı konuşulmuştu.

İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre; Yapım şirketinin, "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edilmişti.

Taiki Waititi ise böyle bir ilişki yaşıyor olsa bile bunda ne gibi bir sorun olabileceği sorusunu yöneltti.

"NE YAPTIĞIM BU KADAR ÖNEMLİ Mİ?"

Taika Waititi, çıkan haberlerden sonra Avustralya'da yayınlanan The Sydney Morning Herald gazetesine konuştu. Waititi, "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.

Oscar ödüllü yönetmen, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini belirterek, etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.

'Üçlü ilişki' iddiası sonrası ilk açıklama geldi!
'Üçlü ilişki' iddiası sonrası ilk açıklama geldi!
'Üçlü ilişki' iddiası sonrası ilk açıklama geldi!
'Üçlü ilişki' iddiası sonrası ilk açıklama geldi!

Kaynak: Snob Magazin

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