'Hakan Ural öldü' diye asılsız haber yayanlara Sibel Can ve Ajda Pekkan'dan tepki geldi

Bir süredir özel bir hastanede Covid-19 tedavisi gören Hakan Ural 'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve Koronavirüs'ten öldüğü yönündeki asılsız haberler başta Sibel Can ve Ajda Pekkan olmak üzere ünlü isimlerin tepkisini çekti. Hakan Ural'ın sağlık durumunu merak eden Ajda Pekkan, sosyal medya da yer alan haberler in doğruluk derecesini öğrenmek için beni aradı. Annem de rahatsız olduğu için bu aralar çok takip edememiştim, sağlık durumunu araştırarak kendisine döneceğimi söyledim. Hakan Bey'in telefon numarası değişmiş, taburcu olmadan 1 gün önce Sibel Can'a sordum 'Hakan Ural'ın sağlık durumunu nedir? diye, Sibel Hanım, "Hakan'ın durumu gayet iyi. Hastalığı boyunca hemen hergün telefonla görüştük... 'Öldü' diye haberler i bile çıkmış, gerçekten çok üzücü. Hafta sonu kalmasını da özellikle eşi istedi. Bütün aile her gün konuşuyoruz, arayan soran herkese Ailece teşekkür ediyoruz." dedi.