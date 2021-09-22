Başrollerini Lavinya Ünlüer, Cansel Elçin ve Özlem Conker'in paylaştığı "Bulutlardan Aşağı", seyirciyi Kapadokya'nın büyülü atmosferinde bir baba-kızın yolculuğuna tanıklık etmeye davet ediyor.

Gerçekle yüzleşen her çocuk erken büyür

Su, babasının eve, elinde onun en sevdiği dondurmayla gelmesini bekleyen dokuz yaşında bir kız çocuğudur. Babası, eve geldiğinde sarhoştur ama niyeti hala biricik kızına verdiği sözü yerine getirmektir. İkili, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde bir gece yolculuğuna çıkar ama o gece beklenmedik şeyler olur ve Su, babasının gerçek kişiliğiyle tanışır. Gerçekle yüzleşen her çocuk gibi, Su da o geceyi hep, onu erken büyüten gece olarak hatırlayacaktır.

Uluslararası festivallerde yarışacak…

Cansu Boğuşlu'nun yazıp yönettiği, yapımcılığını ise genç yaşında yaptığı prodüksiyonlarla Hollywood 'un dikkatini çeken Ali Mahir Aksu'nun üstlendiği "Bulutlardan Aşağı"nın çekimleri Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşti. Uluslararası festivallerde yarışacak olan kısa filmin başrollerinde; Lavinya Ünlüer, Cansel Elçin ve Özlem Conker yer alıyor. Filmin orijinal müziklerini Rahman Altın yaptı. Soundtrack'ında ise bir Kaan Tangöze şarkısı yer alıyor.

21 Eylül Salı günü Soho House İstanbul'da ön gösterimi yapılan Cansu Boğuşlu'nun yeni kısa filmi "Bulutlardan Aşağı", gösterimin ardından, izleyenlerden övgü dolu yorumlar aldı.

Filmin oyuncularından Cansel Elçin, Özlem Conker, Lavinya Ünlüer'in yanısıra Soho House Rooftop İstanbul'da yapılan gösterime Hazal Filizküçükköse, Onur Büyüktopçu, Zeynep Tuğçe Bayat, Serhan Onat, Çağla Demir, İlay Erkök, Hatice Aslan, Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural, Feride Hilal Akın, Başak Atıcı, Emre Kızılırmak gibi ünlü isimler katıldı.

Burcu Bulut-Çağla Demir

Hazal Filiz Küçükköse

İlay Erkök

Ceren Akdağ-Onur Büyüktopçu

Emre Kızılırmak